Эльхан Мамедов: Большинство пустых мест на финале принадлежало фанатам "Айнтрахта"

"Мы очень положительно относимся к тому, что в Баку, помимо большого количества фанатов "Арсенала" и "Челси" из Лондона, прибыло очень много иностранных туристов из других стран. Большинство пустых мест принадлежало франкфуртским болельщикам. Они приобрели билеты давно, однако "Айнтрахт" не смог выйти в финал, поэтому места и остались пустыми".

Как сообщает Report, об этом, комментируя проведенный на Бакинском олимпийском стадионе финальный матч Лиги Европы, сказал генсек АФФА Эльхан Мамедов.

По мнению Э.Мамедова, скорее всего, болельщики германского клуба решили оставить эти билеты у себя..

Он сообщил, что на финальной игре присутствовало 30 тыс. иностранных и 22 тыс. местных зрителей: "В городе был настоящий праздник. Это напоминало лондонские улицы до игры. У "Арсенала" и "Челси" была хорошая фанатская публика. Хорошо были организованы развлечения до игры. На стадионе была подготовлена прекрасная программа. Церемония открытия прошла очень хорошо. Я бы не сказал, что можно сделать что-то большее. Но мы подумаем над тем, как разнообразить в дальнейшем ночную атмосферу. Я рад, что, несмотря на критику, Баку показал себя с лучшей стороны".

Представитель АФФА отметил, что это было хорошим испытанием перед 3-мя играми группового этапа и одной игрой четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе: "Мы протестировали все транспортные и организационные работы. Проведем анализы в связи с этим. Однако не было негативной отчетности об организации. Это большое событие – хороший показатель того, на что способен Баку".

Отметим, что на финале Лиги Европы "Челси" с большим отрывом одержал победу над "Арсеналом" - 4:1.