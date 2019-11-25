Более 8 млн жителей Японии зарегистрировались для покупки билетов на Олимпийские игры

Более 8 млн человек, проживающих на территории Японии, завершили процедуру регистрации на официальном сайте летних Олимпийских Игр 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Kyodo, этот шаг необходим для покупки билетов на предстоящие соревнования.

В настоящий момент организационный комитет Игр в Токио разыгрывает право на досрочное приобретение билетов в ходе специальной лотереи. Их свободная продажа начнется весной 2020 года.

Отметим, что XXXII летние Олимпийские Игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.