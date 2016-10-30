Более 70 футбольных фанатов задержаны в Москве за различные правонарушения

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции за различные правонарушения перед матчем 12-го тура чемпионата России между московскими "Спартаком" и ЦСКА и на трибунах стадиона задержали более 70 футбольных болельщиков.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Перед матчем команд "Спартак" и ЦСКА в разных районах Москвы между болельщиками произошли конфликтные ситуации и стычки. Также инциденты продолжились на трибунах стадиона "Открытие-Арена", на котором проходит матч. В общей сложности за противоправные действия, а также за попытку пронести на трибуны запрещенные предметы, сотрудники полиции задержали более 70 человек", - сказал собеседник агентства.

В связи с матчем на стадионе "Открытие-Арена" и на прилегающей к нему территории дежурят усиленные наряды полиции и Нацгвардии. Дополнительные меры безопасности приняты в столичном метро и на московских железнодорожных вокзалах.