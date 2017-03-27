Более 1 тыс. мигрантов были спасены у побережья Ливии

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Более 1 тыс. мигрантов были спасены в ночь с субботу на воскресенье у побережья Ливии.

Как передает Report, со ссылкой на агентство AFP, об этом заявили представители неправительственных организаций "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье".

В течение шести часов операции удалось спасти около 645 беженцев, крушение потерпели надувная лодка и деревянное судно. По информации гуманитарной организации "Врачи без границ", "в результате спасательной операции нового судна "Осторожность", отошедшего несколько дней назад от Мальты, были спасены еще 412 человек".

C 20 марта спасательными судами в Средиземном море были спасены более 6 тыс. мигрантов. Таким образом, продолжает агентство, с начала 2017 года более 22 тыс. человек предприняли попытку, используя средиземноморский коридор, незаконно попасть в Италию.