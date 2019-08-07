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Роберто Бордин: "Бней Иегуда" в последней игре оборонялся 9-10 игроками

"Бней Иегуда" в последней игре оборонялся 9-10 игроками

"Нас ждет сложная игра против сильного соперника. Они хорошо обороняются".

Как сообщает Report, этими мыслями поделился главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин на пресс-конференции, состоявшейся до первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в которой его подопечные сыграют против израильской команды "Бней Иегуда".

54-летний специалист сообщил, что в последней игре против "Маккаби" соперник оборонялся 9-10 игроками. "Они стараются больше контролировать мяч. У них много футболистов, имеющих личное мастерство. С первых минут нужно правильно отнестись к игре. Сделаем все от нас зависящее для демонстрации хорошей игры".

Отметим, что матч между "Нефтчи" и "Бней Иегуда" состоится 8 августа в 21:00 на "Bakcell Arena". Ответный матч состоится через неделю в Израиле и стартует в 21:00 по бакинскому времени.

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