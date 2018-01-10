Блаттер выступил против использования системы видеопомощи арбитрам на ЧМ

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не готова для того, чтобы применить её уже на чемпионате мира, который пройдёт летом в 2018 году в России. Как передает Report, об этом сообщил Sport Bild.

«Нельзя использовать чемпионат мира в качестве подопытного кролика для такого серьёзного вмешательства в игру. Использовать систему VAR на чемпионате мира в России было бы ошибкой. Эта система ещё не является зрелой. В разных странах она используется по-разному», — сказал Блаттера.

В настоящее время VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и ещё нескольких стран.