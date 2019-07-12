Бывший игрок сборной Нидерландов Ван Перси станет экспертом на канале BT Sport

Бывший нападающий национальной команды Нидерландов по футболу, английских клубов "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси будет работать экспертом на британском телеканале BT Sport.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Daily Mirror.

Отмечается, что контракт именитого футболиста рассчитан на один год. Вместе с Ван Перси на канале также будут работать бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз, которые уже имеют опыт в этой сфере.

Ван Перси завершил профессиональную карьеру в мае текущего года. Последним клубом нападающего стал голландский "Фейенорд", воспитанником которого он является. 35-летний Ван Перси провел 25 матчей в прошедшем сезоне, забил 16 мячей и сделал пять голевых передач. Также футболист выступал за английские "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".