Билеты на матч Лиги чемпионов между "Шелбурном" и "Карабахом" распроданы

Билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ирландским "Шелбурном" и азербайджанским "Карабахом" полностью распроданы.

Билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ирландским "Шелбурном" и азербайджанским "Карабахом" полностью распроданы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ирландского клуба.

Встреча пройдёт на стадионе "Талка Парк" в Дублине, вмещающем 5750 зрителей. Все билеты на матч уже проданы.

Напомним, первый поединок между "Шелбурном" и "Карабахом" состоится 23 июля в Дублине и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответный матч пройдёт 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку и начнется в 20:00.