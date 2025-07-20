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Билеты на матч Лиги чемпионов между "Шелбурном" и "Карабахом" распроданы

Билеты на матч Лиги чемпионов между "Шелбурном" и "Карабахом" распроданы Билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ирландским "Шелбурном" и азербайджанским "Карабахом" полностью распроданы.
Футбол
20 июля 2025 г. 10:01
Билеты на матч Лиги чемпионов между Шелбурном и Карабахом распроданы

Билеты на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ирландским "Шелбурном" и азербайджанским "Карабахом" полностью распроданы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ирландского клуба.

Встреча пройдёт на стадионе "Талка Парк" в Дублине, вмещающем 5750 зрителей. Все билеты на матч уже проданы.

Напомним, первый поединок между "Шелбурном" и "Карабахом" состоится 23 июля в Дублине и начнется в 22:45 по бакинскому времени. Ответный матч пройдёт 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку и начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Şelburn" - "Qarabağ" oyununa biletlər tükənib

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