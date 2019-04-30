​Билеты на финал Лиги Европы в Баку приобрели граждане более 100 стран

Финальная встреча Лиги Европы УЕФА, которая состоится на Бакинском Олимпийском стадионе, будет памятной для нашей страны, поскольку вызывает огромный интерес иностранцев.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, 21 500 выставленных на продажу билетов были раскуплены гражданами более 100 стран мира.

Помимо 16 000 билетов, предусмотренных для болельщиков команд-участниц финала (6000 для каждого из финалистов, могут быть выделены дополнительно по 2000 для каждого финалиста).

Свыше 3 000 билетов выделены для партнеров и спонсоров УЕФА, не являющихся гражданами Азербайджана.

Отметим, что финал Лиги Европы состоится 29 мая.