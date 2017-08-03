Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" осуществил трансфер футболиста сборной Голландии.

Как сообщает Report со ссылкой на "NTV Spor", стамбульский клуб за 29-летнего нападающего заплатил английскому клубу "Сандерленд" 5 млн евро.

Сообщается, что с иностранным игроком "Бешикташ" подпишет 5-летний контракт.

Отметим, что Джермейн Ленс в прошлом сезоне на правах аренды защищал честь другого стамбульского клуба "Фенербахче", за этот период в 36 матчах он забил 4 гола. До этого он играл в голландской "Алькмар", "Ниймиген", ПСЖ и киевском "Динамо". В составе сборной Голландии нападающий провел 34 матча и забил 8 голов.