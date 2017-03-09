Берти Фогтс не считает жеребьевку Лиги Европы правильной

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "По крайней мере до полуфинального этапа не должно допускаться соперничество друг с другом двух команд из одной и той же страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию "Bild" сказал бывший главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс, комментируя соперничество друг с другом немецких "Боруссии" (Мёнхенгладбах) и "Шалке", бельгийских "Гента" и "Генка" в 1/8 финала Лиги Европы.

Б. Фогтс считает, что такой случай неприемлем в жеребьевке, где участвуют 16 команд.

71-летний специалист считает, что это наносит вред имиджу турнира: "За пределами Германии интереса к сегодняшней игре не будет. Болельщики с нетерпением ждут поездку в другие страны. Однако осуществлению их желаний мешает жеребьевка".

Б. Фогтс отметил, что хотя 4-го марта в рамках последнего 21-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская "Боруссия" дома обыграла "Шалке" со счетом 4:2, на игре турнира европейского масштаба шансы равны.

Сегодня в рамках первых игр 1/8 финала "Боруссия" на своем поле примет "Шалке", а Гент" примет "Генк".

Отметим, Б. Фогтс, который был главным тренером национальной сборной Азербайджана по футболу в 2008-2014 годы, за свою карьеру в качестве футболиста носил лишь форму "Боруссии". В составе "Боруссии" он провел 419 игр и забил 32 гола.