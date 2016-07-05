​Берлускони подтвердил продажу клуба "Милан" китайским бизнесменам

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент "Милана" Сильвио Берлускони подтвердил продажу футбольного клуба конгломерату из Китая, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Да, я продал "Милан". Но я хочу, чтобы новые владельцы потратили в ближайшие два года 400 миллионов на трансферы. Они являются важной организацией с государственной вовлеченностью. Я продал "Милан" группе, которая может вернуть клуб на первые места в Италии, Европе и мире", цитирует Берлускони Football Italia.

Ранее в СМИ появилась информация, что Берлускони продал 80% акций клуба китайским инвесторам. Сумма сделки, включая долги клуба, составила более 700 миллионов евро.

Берлускони занимает пост президента клуба с 1986 года. В последний раз "Милан" становился чемпионом Италии в сезоне-2010/11.