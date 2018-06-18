Бельгия одержала победу над Панамой в рамках ЧМ-2018

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сборная Бельгии одержала уверенную победу над командой Панамы в рамках ЧМ-2018. Как сообщает Report, игра группы G прошла на стадионе Фишт и завершилась победой бельгийцев 3:0.

Счет был открыт на 47-й минуте. Панамцы выбили подачу бельгийцев прочь от ворот, но мяч лег на ногу Дриесу Мертенсу, который не оставил шансов сопернику.

На 69-й минуте Лукаку эффектным ударом головы удвоил счет. Еще через 7 минут скоростная контратака бельгийцев, завершилась голом в ворота южноамериканцев. Лукаку во второй раз поразил ворота соперников.