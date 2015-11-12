Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм сыграет товарищеский матч в Антарктиде. Соответствующие фотографии она выложил в своем тамблере, отмечает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Соперниками и партнерами футболиста по команде станут ученые, гиды, механики и повара, живущие на базе, расположенной на леднике Юнион.

Антарктида станет пятой остановкой во всемирном турне Бекхэма в поддержку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), официальным послом которого он является в течение 10 лет. Цель мероприятия — провести по одному матчу на каждом из семи континентов.

Бекхэм уже посетил Папуа-Новую Гвинею, Джибути и Непал, а также Аргентину, где он сыграл матч с подростками, проживающими в одном из самых бедных районов Буэнос-Айреса.

Он побывает также в США, а завершит свой футбольный марафон 14 ноября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».