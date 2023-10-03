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Бекхэм хочет пригласить Модрича в "Интер Майами"

Бекхэм хочет пригласить Модрича в "Интер Майами" Бывший полузащитник сборной Англии по футболу и совладелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм заинтересован в услугах хавбека мадридского "Реала" Луки Модрича.
Футбол
3 октября 2023 г. 08:10
Бекхэм хочет пригласить Модрича в Интер Майами

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу и совладелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм заинтересован в услугах хавбека мадридского "Реала" Луки Модрича.

Как сообщает Report, об этом в соцсети написал журналист-инсайдер Флориан Плеттенберг.

По его сведениям, хорват в ближайшее время может покинуть стан "сливочных".

В приглашении футболиста заинтересован "Интер Майами". К игроку, в частности, проявляет интерес Дэвид Бекхэм. Отмечается, что, несмотря на слухи об уходе из "Реала", в данный момент Модрич сосредоточен на выступлениях в мадридской команде, так как хочет снова стать игроком основного состава.

Лука Модрич перешёл в мадридский "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" летом 2012 года. За это время хорватский игрок принял участие в 495 матчах команды, в которых отметился 37 голами и 77 результативными передачами.

В минувшем сезоне Модрич отыграл 51 матч за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Контракт хорвата с "Реалом" рассчитан до конца следующего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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Версия на английском языке Beckham involved as Inter Miami try to sign Modric
Версия на азербайджанском языке Bekhem Modriçi “İnter Mayami”də görmək istəyir

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