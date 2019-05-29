BBC Sport распространил видеорепортаж из Баку - ВИДЕО

BBC Sport распространил видеорепортаж о предстоящем в Баку финале Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в репортаже "Финал Лиги Европы: Почему в Баку" журналист Дэвид Орнстейн (David Ornstein) обратился к болельщикам из Нагорного парка и заявил, что Баку является отличным местом для финального матча.

"Здравствуйте. Добро пожаловать в столицу Азербайджана - солнечный Баку. Здесь встретятся команды "Челси" и "Арсенал", чтобы завоевать кубок Лиги Европы. Обе команды прилетели в этот город из Лондона, преодолев расстояние в более 5 500 км. Решение о проведении финала в Баку было принято 2 года назад. Здесь люди приобретут возможность посмотреть этот крупнейший и фантастический матч на идеальном стадионе", - отметил он.