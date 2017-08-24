BBC: "Карабах" представляет оккупированный Арменией район

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ BBC Türk издал статью в связи с первым азербайджанским клубом, завоевавшим путевку в групповой этап Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, в статье под названием "Первый азербайджанский клуб, вознесшийся до группового этапа Лиги чемпионов", выделяется, что агдамский представитель представляет оккупированный Арменией Нагорный Карабах. В то же время отмечается, что в сезоне 2013/2014 года команда после 21-летнего перерыва завоевала чемпионство Азербайджана, положив конец гегемонии бакинских клубов: "Из-за оккупации Нагорного Карабаха в 1993 году Арменией "Карабах" проводит домашние игры в Баку.

Клуб, учрежденный 23 июля 1951 года в Карабахском регионе Азербайджана в городе Агдам и названный "Карабах" (Агдам), впервые выступил на чемпионате Азербайджана в период СССР в 1966 году. В 1968-1976 годы команда из-за материальных проблем осталась вне соревнований, и в 1977 году снова приняла участие во внутренних соревнованиях под названием "Шафаг". В 1988 году впервые стала чемпионом страны. После распада СССР первый национальный чемпионат страны был организован в 1992 году. Наряду с тем, что "Карабах" в очередной год стал чемпионом Азербайджана, он завоевал кубок страны. Однако война бросила тень и на клуб, и на счастье населения Агдама. В 1993 году, в период оккупации Нагорного Карабаха Арменией, стадион, где проводились домашние игры, пришел в негодность после бомбежки. Оставшийся без стадиона клуб в то же время потерял все источники и был вынужден переехать в Баку".

В статье выделяется, что "Карабаху" принадлежит самый маленький бюджет среди команд, которые выступят в групповом этапе ЛЧ в сезоне 2017/2018: "Имеющий в составе за 12 млн 28 тыс. евро 2 испанцев, по одному игроку из Боснии и Герцеговины, Гаити, Бразилии, Македонии, Украины и ЮАР "Карабах" будет клубом с самым низким бюджетом среди остальных 32 коллективов группового этапа ЛЧ".

Отметим, что "Карабах" последние три сезона участвует в групповом этапе Евролиги.