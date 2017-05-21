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    "Бавария" завершила чемпионат Германии "пивным душем" - ВИДЕО

    Футболисты и тренерский штаб поливали друг друга пивом

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Футболисты мюнхенской "Баварии" победили в заключительном матче чемпионата Германии и отпраздновали свое очередное чемпионство. 

    Как передает Report, видео опубликовано на официальном канале футбольного клуба в YouTube.

    После матча с "Фрайбургом", в котором мюнхенцы победили со счетом 4:1, футболисты и тренерский штаб поливали друг друга пивом. Среди самых активно празднующих были и Филипп Лам с Хаби Алонсо, для которых эта встреча стала последней в их карьере.

    Мюнхенская "Бавария" стала 27-кратным чемпионом Германии, оформив победу в турнире-2016/17 еще за три тура до финиша.

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