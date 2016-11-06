"Бавария" добилась ничьей с "Хоффенхаймом" благодаря автоголу - ВИДЕО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report, в составе "Хоффенхайма" гол на счету Керема Демирбея (16-я минута). Автогол на счету полузащитника гостей Стивена Цубера (34).

"Бавария", "Хоффенхайм", а также "Лейпциг" еще ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне.

После 10 матчей "Бавария" с 24 очками лидирует в турнирной таблице, "Хоффенхайм" с 20 баллами идет на третьем месте. В следующем туре мюнхенцы 19 ноября на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией", а "Хоффенхайм" 20 ноября примет берлинскую "Герту".

В другом матче дортмундская "Боруссия" разгромила "Гамбург" со счетом 5:2. Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обаменяг забил четыре мяча и стал первым футболистом команды с 1988 года, кому удалось это сделать.