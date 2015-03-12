​"Бавария" разгромила "Шахтёр" со счётом 7:0

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" "Бавария" со счётом 7:0 разгромила "Шахтёр".

Как передает Report, гости уже на 3-й минуте минуте остались вдесятером: Александр Кучер нарушил правила в штрафной и получил красную карточку.

Пенальти реализовал Томас Мюллер. На 34-й минуте мюнхенцы удвоили счёт благодаря точному удару Жерома Боатенга. В начале второго тайма Франк Рибери сделал счёт 3:0, а три минуты спустя Мюллер оформил дубль.

На 63-й минуте хозяева забили свой пятый мяч в этой игре: на этот раз отличился Хольгер Бадштубер. На 75-й минуте в шестой раз за сегодняшний вечер капитулировать стража ворот "горняков" Андрея Пятова заставил Роберт Левандовски. Окончательный результат на 87-й минуте установил Марио Гётце.

Напомним, что первая игра завершилась нулевой ничьей. Таким образом, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли подопечные Хосепа Гвардиолы.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч

Бавария (Мюнхен, Германия) – Шахтёр (Донецк, Украина) – 7:0

Голы: Мюллер, 4 (1:0, пен); Боатенг, 34 (2:0); Рибери, 49 (3:0); Мюллер, 52 (4:0); Бадштубер, 63 (5:0); Левандовски, 75 (6:0); Гётце, 87 (7:0).