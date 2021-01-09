"Бавария" проиграла в чемпионате, выигрывая со счетом 2:0

В Мёнхенгладбахе завершился очередной матч и-го тура немецкой Бундеслиги. "Боруссия" на своём поле обыграла "Баварию" со счётом 3:2

В Мёнхенгладбахе завершился очередной матч и-го тура немецкой Бундеслиги. "Боруссия" на своём поле обыграла "Баварию" со счётом 3:2.

Как передает Report при этом ещё в первом тайме хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив два мяча.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл Роберт Левандовский. Польский форвард уверенно реализовал пенальти. Ещё через шесть минут Леон Горецкий удвоил преимущество гостей мощным ударом из-за пределов штрафной.

Но ещё в первом тайме хозяевам удалось отыграться. На 35-й минуте забил Йонас Хофман, а на 45-й минуте он оформил дубль и восстановил равновесие в счёте. В начале второго тайма Флориан Нойхаус вывел свою команду вперёд, после чего счёт уже не менялся.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. "Боруссия" (24) находится на седьмом месте.