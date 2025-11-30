"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче
Футбол
- 30 ноября, 2025
- 13:19
"Бавария" обыграла "Санкт-Паули" (3:1) в матче 12-го тура на своем поле, повторив один из рекордов немецкой Бундеслиги.
Как сообщает Report, мюнхенский клуб забивал более двух голов в каждом из последних 20 матчей Бундеслиги.
Ранее подобный рекорд "Бавария" установила в лиге сезона-2013/2014 под управлением Хосепа Гвардиолы.
После этой игры мюнхенцы с 34 очками располагаются на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии.
Последние новости
13:32
Фото
В Саудовской Аравии подчеркнули внутриисламскую солидарность в АзербайджанеРелигия
13:19
"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матчеФутбол
13:11
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
13:07
Фото
В Лачыне состоялась церемония закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025"Kультурная политика
13:05
Фото
На Филиппинах прошли массовые акции протеста против коррупцииДругие страны
12:59
Масим Мамедов рассказал о запланированных на следующий год работах в ЛачынеВнутренняя политика
12:50
Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном производстве беспилотниковДругие страны
12:45
В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет снегЭкология
12:37