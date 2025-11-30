Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

    Футбол
    • 30 ноября, 2025
    • 13:19
    Бавария повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

    "Бавария" обыграла "Санкт-Паули" (3:1) в матче 12-го тура на своем поле, повторив один из рекордов немецкой Бундеслиги.

    Как сообщает Report, мюнхенский клуб забивал более двух голов в каждом из последних 20 матчей Бундеслиги.

    Ранее подобный рекорд "Бавария" установила в лиге сезона-2013/2014 под управлением Хосепа Гвардиолы.

    После этой игры мюнхенцы с 34 очками располагаются на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии.

    ФК "Бавария" рекорд Бундеслига
    "Bavariya" rekordunu təkrarlayıb
    Elvis

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Саудовской Аравии подчеркнули внутриисламскую солидарность в Азербайджане

    Религия
    13:19

    "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

    Футбол
    13:11
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    13:07
    Фото

    В Лачыне состоялась церемония закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025"

    Kультурная политика
    13:05
    Фото

    На Филиппинах прошли массовые акции протеста против коррупции

    Другие страны
    12:59

    Масим Мамедов рассказал о запланированных на следующий год работах в Лачыне

    Внутренняя политика
    12:50

    Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном производстве беспилотников

    Другие страны
    12:45

    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:37

    Число погибших из-за наводнений на Шри-Ланке приближается к 200

    Другие страны
    Лента новостей