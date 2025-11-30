"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

"Бавария" обыграла "Санкт-Паули" (3:1) в матче 12-го тура на своем поле, повторив один из рекордов немецкой Бундеслиги.

Как сообщает Report, мюнхенский клуб забивал более двух голов в каждом из последних 20 матчей Бундеслиги.

Ранее подобный рекорд "Бавария" установила в лиге сезона-2013/2014 под управлением Хосепа Гвардиолы.

После этой игры мюнхенцы с 34 очками располагаются на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии.