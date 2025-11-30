İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Bavariya" rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 12:02
    Bavariya rekordunu təkrarlayıb

    "Bavariya" klubu Almaniya Bundesliqasında rekordunu təkrarlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Münhen təmsilçisi buna XII turda "Sankt-Pauli"ni məğlub etdikləri (3:1) matçda nail olub.

    Ölkə çempionu turnirdəki son 20 oyunun hər birində 2 və ya da çox qol vurub.

    "Bavariya" 2013/2014 mövsümündə Xosep Qvardiolanın baş məşqçisi olduğu dönəmdə də eyni göstəriciyə imza atıb.

    Qeyd edək ki, komanda hazırda 34 xalla turnir cədvəlinin birinci pilləsində qərarlaşıb.

