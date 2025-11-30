"Bavariya" rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 30 noyabr, 2025
- 12:02
"Bavariya" klubu Almaniya Bundesliqasında rekordunu təkrarlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Münhen təmsilçisi buna XII turda "Sankt-Pauli"ni məğlub etdikləri (3:1) matçda nail olub.
Ölkə çempionu turnirdəki son 20 oyunun hər birində 2 və ya da çox qol vurub.
"Bavariya" 2013/2014 mövsümündə Xosep Qvardiolanın baş məşqçisi olduğu dönəmdə də eyni göstəriciyə imza atıb.
Qeyd edək ki, komanda hazırda 34 xalla turnir cədvəlinin birinci pilləsində qərarlaşıb.
