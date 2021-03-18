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"Бавария" побила рекорд "Барселоны" в Лиге чемпионов

"Бавария" побила рекорд "Барселоны" в Лиге чемпионов В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" принимала "Лацио". Встреча прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1
Футбол
18 марта 2021 г. 03:07
Бавария побила рекорд Барселоны в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" принимала "Лацио". Встреча прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Как напоминает Report, первая встреча в Риме завершилась победой немецкой команды со счётом 4:1.

Таким образом, мюнхенцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По информации Twitter-аккаунта OptaJean, "Бавария" в 19-й раз в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, что является новым рекордом турнира. Предыдущий рекорд принадлежал "Барселоне". Каталонцы преодолевали барьер 1/8 финала турнира 18 раз. В нынешнем сезоне они вылетели в 1/8 финала, уступив ПСЖ.

Напомним, что мюнхенцы являются действующими победителями Лиги чемпионов.

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.

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