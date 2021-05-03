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"Бавария" откажется от бумажных билетов

"Бавария" откажется от бумажных билетов "Бавария" решила отказаться от билетов в бумажной и пластиковой форме со следующего сезона. При этом болельщики смогут проходить на матчи по распечатанным самостоятельно бумажным билетам.
Футбол
3 мая 2021 г. 16:48
Бавария откажется от бумажных билетов

"Бавария" решила отказаться от билетов в бумажной и пластиковой форме со следующего сезона. При этом болельщики смогут проходить на матчи по распечатанным самостоятельно бумажным билетам.

Как передает Report со ссылкой на Sportsdaily, об этом сообщил финансовый директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен.

"Поскольку экологичность, сохранение ресурсов и сокращение выбросов CO2 являются центральными задачами ФК "Бавария" и в вопросе продажи билетов, мы решили больше не предлагать распечатанные билеты на наши домашние матчи на "Альянц Арене", – цитирует Дрезена твиттер Bayern & Germany.

По его словам, отказ от бумажных и пластиковых билетов поможет отказаться от 350 000 печатных писем, которые они раньше рассылали по почте. Общение по электронной почте послужит ценным вкладом в защиту климата и сохранение ресурсов.

По результатам 31-го тура Бундеслиги "Бавария" находится на первой строчке турнирной таблицы с 71 баллом.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya" kağız və plastik biletlərdən imtina edir

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