"Бавария" одолела "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии

Завершился полуфинальный матч Кубка Германии между "Вердером" и "Баварией".

Как передаёт Report, победу в матче, проходившем в Бремене на "Везерштадионе", одержали гости со счётом 3:2.

Первый мяч в игре был забит на 36-й минуте. Его автором стал Роберт Левандовски. На 63-й минуте преимущество мюнхенцев с передачи Леона Горецки закрепил Томас Мюллер. Но голы Юя Осако и Милота Рашицы восстановили равновесие в счёте. Тем не менее за 10 минут до истечения основного времени матча гостям удалось забить третий мяч - Левандовски реализовал пенальти, который был назначен за фол Теодора Гебреселассие в собственной штрафной.

В финале Кубка Германии "Бавария" сыграет с "РБ Лейпциг", который в своей паре оказался сильнее "Гамбурга", выиграв со счётом 3:1. Финал состоится 25 мая.