"Бавария" не взяла в Стамбул трех футболистов на игру с "Бешикташ"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Бавария" не использует трех футболистов в Стамбуле в игре с "Бешикташем" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, это Кингсли Коман, Корентин Толиссо и Арьен Роббен. Все три игрока остались вне отправившегося в Стамбул состава. В целом в состав вошли 19 футболистов.

В первой игре, которую со счетом 5:0 выиграла "Бавария", второй гол на 53-й минуте забил Коман. На 81-й минуте он отдал место Френку Рибери. Роббен вышел на поле на 44-й минуте, Толиссо – на 83-й.

Отметим, что судить матч между "Бешикташ" и "Баварией", который состоится 14 марта на Wodafone Park, будет британец Майкл Оливер.