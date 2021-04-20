"Бавария", "Боруссия" и "Порту" могут вернуться в Лигу чемпионов

УЕФА может вернуть "Баварию", "Боруссию Дортмунд" и "Порту" в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов

УЕФА может вернуть "Баварию", "Боруссию Дортмунд" и "Порту" в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Комитет УЕФА соберётся в пятницу, 23 апреля, чтобы обсудить исключение команд Суперлиги из полуфинала Лиги чемпионов. Если это произойдёт, есть два возможных сценария: либо ПСЖ получит титул, либо "Бавария", "Боруссия Дортмунд" и "Порту" вернутся в турнир и будут играть в полуфинале. Маловероятно, что парижане просто получат титул, поскольку это будет означать потерю крупной суммы прибыли по ТВ-контракту, если полуфиналы и финал не будут сыграны.

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер ранее заявил, что "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси", заявившие об участии в европейской Суперлиге, могут быть дисквалифицированы из Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити", "Челси" и "Реал" пробились в полуфинал Лиги чемпионов, выбив дортмундскую "Боруссию", "Порту" и "Ливерпуль" соответственно. Единственным клубом на этой стадии, не вошедшим в Суперлигу, является ПСЖ.