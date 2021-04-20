О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Бавария", "Боруссия" и "Порту" могут вернуться в Лигу чемпионов

"Бавария", "Боруссия" и "Порту" могут вернуться в Лигу чемпионов УЕФА может вернуть "Баварию", "Боруссию Дортмунд" и "Порту" в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов
Футбол
20 апреля 2021 г. 00:49
Бавария, Боруссия и Порту могут вернуться в Лигу чемпионов

УЕФА может вернуть "Баварию", "Боруссию Дортмунд" и "Порту" в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Комитет УЕФА соберётся в пятницу, 23 апреля, чтобы обсудить исключение команд Суперлиги из полуфинала Лиги чемпионов. Если это произойдёт, есть два возможных сценария: либо ПСЖ получит титул, либо "Бавария", "Боруссия Дортмунд" и "Порту" вернутся в турнир и будут играть в полуфинале. Маловероятно, что парижане просто получат титул, поскольку это будет означать потерю крупной суммы прибыли по ТВ-контракту, если полуфиналы и финал не будут сыграны.

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер ранее заявил, что "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси", заявившие об участии в европейской Суперлиге, могут быть дисквалифицированы из Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити", "Челси" и "Реал" пробились в полуфинал Лиги чемпионов, выбив дортмундскую "Боруссию", "Порту" и "Ливерпуль" соответственно. Единственным клубом на этой стадии, не вошедшим в Суперлигу, является ПСЖ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Bavariya”, “Borussiya” və “Portu” Çempionlar Liqasına qayıda bilər

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi