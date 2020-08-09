"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей забитыми мячами отметились Клеман Лангле (10-я минута), Лионель Месси (23) и Луис Суарес (45+1, с пенальти). У проигравших отличился Лоренцо Инсинье (45+5, с пенальти).

Напомним, что первый матч команд завершился вничью - 1:1. В четвертьфинале "Барселона" сыграет с германской "Баварией", которая в параллельном матче оказалась сильнее английского "Челси" - 4:1.