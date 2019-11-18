​"Барселона" ведет переговоры с Месси о новом контракте

"Барселона" ведет переговоры с аргентинским нападающим и капитаном каталонской команды Лионелем Месси о продлении контракта.

Как передает Report со ссылкой на Marca, об этом проинформировал директор "Барселоны" Эрик Абидаль. Стоит отметить, что текущее соглашение форварда рассчитано до лета 2021 года, однако в контракте прописано условие, согласно которому футболист может покинуть команду уже летом 2020 года.

"Месси - ключевой игрок для нас. И у него есть возможность уйти по истечении действующего соглашения. Однако я знаю, что президент ведет переговоры с представителями Лионеля, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о контракте", - заявил он.

Месси всю карьеру провел в каталонском клубе.