"Барселона" в 30-й раз выиграла Кубок Испании - ВИДЕО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Барселона" обыграла "Севилью" в финале Кубка Испании. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонского клуба.

Как передает Report, в первом тайме форвард Луис Суарес оформил дубль. Также забитым мячом отметился нападающий Лионель Месси. После перерыва голы забили полузащитники Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо.

Для "Барселоны" эта победа в Кубке Испании стала 4-й подряд и 30-й в истории. Каталонский клуб является рекордсменом по этому показателю, опережая идущий на втором месте "Атлетик" из Бильбао на семь титулов.