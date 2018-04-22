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    "Барселона" в 30-й раз выиграла Кубок Испании - ВИДЕО

    Команда обыграла Севилью в финале со счетом 5:0

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Барселона" обыграла "Севилью" в финале Кубка Испании. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонского клуба.

    Как передает Report, в первом тайме форвард Луис Суарес оформил дубль. Также забитым мячом отметился нападающий Лионель Месси. После перерыва голы забили полузащитники Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо.

    Для "Барселоны" эта победа в Кубке Испании стала 4-й подряд и 30-й в истории. Каталонский клуб является рекордсменом по этому показателю, опережая идущий на втором месте "Атлетик" из Бильбао на семь титулов.

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