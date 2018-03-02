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    "Барселона" сыграла вничью с "Лас-Пальмасом" - ВИДЕО

    Отрыв от Атлетико перед очной встречей сократился до 5-ти очков

    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал на своём поле «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 1:1.

    Первыми гол забили гости. На 21-й минуте отличился нападающий Лионель Месси. Спустя три минуты после перерыва главный судья Матеу Лаос назначил в ворота каталонского клуба пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил форвард Хонатан Кальери.

    Отметим, что эта ничья стала для команды Эрнесто Вальверде 6-й в чемпионате Испании.

    «Барселона» с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, «Лас-Пальмас» (20) располагается на 18-й строчке.

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