"Барселона" стала лидером по посещаемости в Европе

Испанская "Барселона" возглавила список футбольных клубов по суммарной посещаемости среди команд европейских лиг в сезоне 2018/2019.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном отчете УЕФА.

Как отмечается в отчете, общее число зрителей, побывавших на домашних матчах "Барселоны" в чемпионате Испании в сезоне-2018/19, составило 1,44 миллиона.

Второе место занял английский "Манчестер Юнайтед" (1,42 миллиона), на третьей строчке расположилась дортмундская "Боруссия" (1,37 млн), далее следуют мюнхенская "Бавария" (1,28 млн) и мадридский "Реал" (1,15 млн).

Рекордный рост посещаемости зафиксирован у греческого ПАОКа (+172 тысячи зрителей), также в пятерку вошли "Барселона" (+171), римский "Лацио" (+118), греческий "Олимпиакос" (+106) и киевское "Динамо" (+91).