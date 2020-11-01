"Барселона" снова не смогла выиграть в чемпионате

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Алавесом" в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Алавесом" в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев после грубой ошибки вратаря "Барселоны" Нето мяч забил Луис Риоха (31-я мин), у гостей отличился Антуан Гризманн (63). На 62-й минуте матча игрок "Алавеса" Хота получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Барселона" не может одержать победу в чемпионате на протяжении четырех матчей (2 ничьи, 2 поражения), в турнирной таблице подопечные Рональда Кумана занимают 12-е место, набрав 8 очков после шести матчей. "Алавес" располагается на 13-й строчке с тем же количеством очков после 8 игр.