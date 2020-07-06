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"Барселона" разгромила "Вильярреал"

"Барселона" разгромила "Вильярреал" В матче 34-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" уступил "Барселоне" со счётом 1:4.
Футбол
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6 июля 2020 г. 02:18
Барселона разгромила Вильярреал

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" уступил "Барселоне" со счётом 1:4.

Как передает Report, встреча состоялась в Вильярреале на стадионе "Керамика — Эль-Мадригал". Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде, ассистировали ему Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.

Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Вильярреала" Пау Торрес. Хозяева отыгрались на 14-й минуте, отличился Жерар Морено. Вскоре "Барселону" вывел вперёд Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. В концовке тайма преимущество каталонского клуба увеличил Антуан Гризманн с передачи Месси. На 71-й минуте Месси забил гол, но он был отменён с помощью VAR. В концовке встречи счёт до крупного довёл Ансу Фати с паса Жорди Альбы.

"Барселона", набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Вильярреал" (54) — на 5-м месте.

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