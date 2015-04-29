​"Барселона" разгромила "Хетафе" со счетом 6:0 - ВИДЕО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Барселона" разгромила "Хетафе" в матче 34-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 6:0.

Сине-гранатовые одержали третью победу в турнире подряд.

В дебюте матча отличился Лионель Месси, реализовавший 60-й пенальти в своей карьере. С 25-й по 30-ю минуту "Барселона" забила три гола: отличились Луис Суарес, Неймар и Хави. В концовке первого тайма Суарес оформил дубль. На 47-й минуте второй мяч на свой счёт записал Месси.

После 34 туров чемпионата Испании "Барселона" возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 84 очка. "Хетафе", набравший 36 баллов, находится на 13-й строчке.

Испания - Примера. 34-й тур

Барселона (Барселона) – Хетафе (Хетафе) – 6:0

Голы: Месси, 9 (1:0, пен); Суарес, 25 (2:0); Неймар, 28 (3:0); Хави, 30 (4:0); Суарес, 40 (5:0); Месси, 47 (6:0).

"Леванте" – "Кордоба" - 1:0

Гол: Барраль, 41 (1:0)

Атлетик – Реал Сосьедад - 1:1

Голы: Адурис, 52 пен. (1:0), Де Ла Белья, 60 (1:1).