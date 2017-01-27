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    "Барселона" разгромил "Реал Сосьедад" и вышел в полуфинал Кубка Испании - ВИДЕО

    Встреча на стадионе Камп Ноу завершилась победой хозяев со счетом 5:2

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Барселона" крупно победила "Реал Сосьедад" со счетом 5:2 во втором матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

    Дублем в матче отметился Денис Суарес (17-я и 82-й минуты), также отличились в составе "Барселоны" Лионель Месси (55, с пенальти), Луис Суарес (63) и Арда Туран (80). У гостей голы забили Хуанми (62) и Виллиан Жозе (73).

    Ранее в полуфинал Кубка Испании пробились "Алавес", "Сельта" и "Атлетико". Полуфинальные пары определятся путем жеребьевки, которая состоится в пятницу.

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