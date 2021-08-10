"Барселона" после ухода Месси потеряет в стоимости €137 млн

Футбольный клуб «Барселона» понесет серьезные финансовые потери после непродления контракта с нападающим Лионелем Месси.

Футбольный клуб "Барселона" понесет серьезные финансовые потери после непродления контракта с нападающим Лионелем Месси.

Согласно отчету компании Brand Finance, уход 34-летнего аргентинца повлечет уменьшение стоимости бренда клуба на 11%, передает Report.

В абсолютных величинах сине-гранатовые могут потерять порядка €137 млн. В структуре потенциальных проблем учитывается снижение доходов от проведения матчдэя и от выручки продажи атрибутики.

9 августа Месси провел пресс-конференцию, посвященную его уходу из каталонского клуба.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с "Барселоной" истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.