О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Барселона" отказалась покидать Суперлигу

"Барселона" отказалась покидать Суперлигу Пресс-служба испанской "Барселоны" опубликовала официальное заявление по поводу участия клуба в Суперлиге
Футбол
22 апреля 2021 г. 22:20
Барселона отказалась покидать Суперлигу

Пресс-служба испанской "Барселоны" опубликовала официальное заявление по поводу участия клуба в Суперлиге.

Как передает Report, в заявлении отмечается, что выход из турнира стал бы "исторической ошибкой":

""Барселона" разделяет мнение большинства крупных европейских футбольных клубов. При учете нынешней социально-экономической ситуации существует необходимость структурных реформ.

В этом контексте совет директоров "Барселоны" принял в срочном порядке предложение принять участие в качестве члена-учредителя Суперлиги, турнира, призванного улучшить качество и привлекательность продукта, предлагаемого футбольным фанатам.

Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой".

Отметим, что все участники Суперлиги, кроме испанских "Барселоны" и "Реал Мадрид", решили покинуть турнир. Итальянские "Милан" и "Ювентус" заявили, что проект может быть пересмотрен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Barselona" Avropa Super Liqasını tərk etməyəcəyini açıqladı

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi