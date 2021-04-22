"Барселона" отказалась покидать Суперлигу

Пресс-служба испанской "Барселоны" опубликовала официальное заявление по поводу участия клуба в Суперлиге

Пресс-служба испанской "Барселоны" опубликовала официальное заявление по поводу участия клуба в Суперлиге.

Как передает Report, в заявлении отмечается, что выход из турнира стал бы "исторической ошибкой":

""Барселона" разделяет мнение большинства крупных европейских футбольных клубов. При учете нынешней социально-экономической ситуации существует необходимость структурных реформ.

В этом контексте совет директоров "Барселоны" принял в срочном порядке предложение принять участие в качестве члена-учредителя Суперлиги, турнира, призванного улучшить качество и привлекательность продукта, предлагаемого футбольным фанатам.

Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой".

Отметим, что все участники Суперлиги, кроме испанских "Барселоны" и "Реал Мадрид", решили покинуть турнир. Итальянские "Милан" и "Ювентус" заявили, что проект может быть пересмотрен.