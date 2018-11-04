"Барселона" одолела "Райо Вальекано" благодаря голам на 87-й и 90-й минутах

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ «Барселона» одержала победу над «Райо Вальекано» в матче 11-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 3:2 в пользу каталонцев.

На 11-й минуте прошёл навес Ивана Ракитича от центра поля к штрафной, Жорди Альба принял мяч, вышел на ударную позицию, но сам бить не стал, а покатил мяч на Луиса Суареса, который в касание переправил его в сетку. На 35-й минуте хозяева отыгрались — передача в штрафную не прошла, но и выбить мяч далеко «Барселоне» не удалось. Хосе Анхель Посо оказался на подборе, обработал мяч и точно пробил со средней дистанции, закрутив мяч в самый угол с рикошетом от штанги.

На 57-й минуте «Райо» вышел вперёд — Рауль Де Томас нанёс удар головой после навеса с правого фланга в штрафную, попал в штангу, от которой мяч отскочил левее, оставив Марка-Андре тер Штегена не у дел — а там только что вышедший на поле Альваро Гарсия в касание вколотил мяч под перекладину.

На 87-й минуте «Барселона» сравняла счёт — Жерар Пике, повернувшись спиной к воротам, головой в прыжке сбросил мяч под удар Усману Дембеле, и француз мощно пробил низом в касание. Спустя три минуты Луис Суарес ускорился и в подкате замкнул навесную передачу Серхи Роберто в штрафную с правого фланга.

«Барселона» (24 очка) занимает первое место в таблице Примеры, «Райо» (6) — 19-е.