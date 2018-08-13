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    "Барселона" одержала волевую победу над "Севильей" в Суперкубке Испании

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В матче за Суперкубок Испании «Барселона» победила «Севилью» (2:1) на «Cтад де Танжер» в Марокко.

     На гол футболиста "Севильи" Пабло Сарабии (9-я минута) "Барса"  ответила точными ударами Жерара Пике (42) и Усмана Дембеле (78). На 90-й минуте форвард "Севильи" Виссам Бен Йеддер не смог реализовать пенальти.

    Суперкубок Испании-2018 впервые прошел в формате одного матча. 

    "Барселона" в 13-й раз выиграла трофей, что является рекордным показателем среди всех испанских клубов.

    Нападающий Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории каталонского клуба. Форвард завоевал с «Барселоной» 33 трофея, это новый рекорд. 

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