"Барселона" одержала волевую победу над "Севильей" в Суперкубке Испании

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В матче за Суперкубок Испании «Барселона» победила «Севилью» (2:1) на «Cтад де Танжер» в Марокко.

На гол футболиста "Севильи" Пабло Сарабии (9-я минута) "Барса" ответила точными ударами Жерара Пике (42) и Усмана Дембеле (78). На 90-й минуте форвард "Севильи" Виссам Бен Йеддер не смог реализовать пенальти.

Суперкубок Испании-2018 впервые прошел в формате одного матча.

"Барселона" в 13-й раз выиграла трофей, что является рекордным показателем среди всех испанских клубов.

Нападающий Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории каталонского клуба. Форвард завоевал с «Барселоной» 33 трофея, это новый рекорд.