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    Барселона обыграла Ювентус в матче Международного кубка чемпионов - ВИДЕО

    Матч посетили 82 104 зрителя
    © Foto: Anadolu

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ «Барселона» в матче Международного кубка чемпионов выиграла у «Ювентуса».

    Как передает Report, встреча состоялась в американском городе Ист-Рутерфорд и завершилась победой каталонцев со счётом 2:1. Матч посетили 82 104 зрителя.

    На 15-й минуте нападающий Неймар вывел испанскую команду вперёд, а в середине первого тайма он оформил дубль. Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини на 62-й минуте отыграл один мяч, но большего туринцы добиться не сумели.

    В следующем матче турнира «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» — с «ПСЖ». Обе игры пройдут 27 июля.

    Международный кубок чемпионов

    Барселона - 2:1 - Ювентус

    1:0 – Неймар – 15, 2:0 – Неймар – 26, 2:1 – Кьеллини – 63

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