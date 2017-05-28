"Барселона" обыграла "Алавес" и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании - ВИДЕО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ «Барселона» одержала победу над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:1.

«Барселона» в третий раз подряд и в рекордный 29-й раз выиграла Кубок Испании. Ближайший преследователь каталонцев по числу побед в турнире — «Атлетик» (23). «Алавес» ни разу не выигрывал Кубок.

Свой последний матч у руля «Барселоны» провёл Луис Энрике. За три года 47-летний специалист выиграл с командой девять трофеев. Только Хосеп Гвардиола (14) и Йохан Круифф (11) завоевали больше титулов на посту главного тренера сине-гранатовых.

Кубок Испании. Финал

Барселона – Алавес - 3:1

Голы: 1:0 – Месси – 30, 1:1 – Бернар Франсуа – 33, 2:1 – Неймар – 45, 3:1 – Алькасер – 45+3