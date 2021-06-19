"Барселона" объявила о переходе Депая

Нидерландский футболист Мемфис Депай подпишет контракт с испанской "Барселоной".

Нидерландский футболист Мемфис Депай подпишет контракт с испанской "Барселоной".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с нападающим будет рассчитано до конца сезона-2022/23.

Депай перейдет в "Барселону" в качестве свободного агента. Контракт футболиста с французским "Лионом" истекает 30 июня 2021 года.

Отметим, что Депаю 27 лет. Он провел 37 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 12 голевых передач. Депай выступал за "Лион" с 2017 года, ранее он играл за английский "Манчестер Юнайтед" и нидерландский ПСВ. В составе национальной сборной футболист провел 66 матчей и забил 27 мячей. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.