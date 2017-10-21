"Барселона" намерена предложить Месси пожизненный контракт

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Каталонская «Барселона» намерена предложить аргентинскому форварду Лионелю Месси пожизненный контракт, передает Report,

«Месси подписал четырёхлетний контракт в июне, но клуб предложит ему пожизненное соглашение. Мы хотим, чтобы Месси оставался в нашей команде до конца карьеры, потому что он икона. И после окончания его карьеры мы хотим, чтобы он продолжал оставаться в «Барселоне», — приводит ESPN слова генерального директора клуба Оскара Грау.

30-летний Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. На его счету 30 титулов, в числе которых четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, восемь побед в чемпионате Испании, пять — в Кубке, и семь — в Суперкубке страны.

В его активе 522 гола в 596 матчах за каталонский клуб.