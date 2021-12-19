"Барселона" намерена бесплатно подписать Хуана Мату

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может продолжить карьеру в испанской Примере.

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может продолжить карьеру в испанской Примере.

Как передает Report со ссылкой на Daily Star, в услугах 33-летнего плеймейкера заинтересована каталонская "Барселона".

Согласно сведениям источника, сине-гранатовые хотели подписать Мату прошлым летом, но игрок выбрал вариант продления контракта с "Манчестер Юнайтед". Хуан заключил с "красными дьяволами" новое соглашение сроком на один год. Однако в нынешнем сезоне испанец не получает игровую практику, поэтому всё же намерен сменить клуб.

"Барселона" рассчитывает подписать Мату следующим летом бесплатно, на правах свободного агента.

Полузащитник перешёл в "Манчестер Юнайтед" зимой 2014 года из "Челси" за 45 млн евро. За "аристократов" Мата выступал с 2011 года. До этого испанец играл за "Валенсию" и "Реал", воспитанником которого является.