Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Участники матча финального матча на Суперкубок УЕФА - команды "Барселона" и "Севилья" - прибудут в Тбилиси 9 августа.

Как передает Report, об этом стало известно вчера на совместной пресс-конференции ФФГ и представителей испанских клубов.

"Барселона" прибудет в Тбилиси 9 августа и первую тренировку проведет в тот же вечер на стадионе Михаила Месхи. Тренировка будет открытой для СМИ и закрытой для болельщиков.

Что касается "Севильи", клуб в тот же день проведет тренировку на базе тбилисского "Динамо". Подобно "Барселоне", тренировка для болельщиков будет закрытой, для СМИ - открыта.

10 августа оба клуба проведут тренировку на "Динамо-Арене".

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа на "Динамо-Арене". Игра начнется в 22:45 по тбилисскому времени.