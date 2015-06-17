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    ​"Барселона" и "Севилья" прибудут в Тбилиси 9 августа

    Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа на Динамо-Арене

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Участники матча финального матча на Суперкубок УЕФА - команды "Барселона" и "Севилья" - прибудут в Тбилиси 9 августа.

    Как передает Report, об этом стало известно вчера на совместной пресс-конференции ФФГ и представителей испанских клубов.

    "Барселона" прибудет в Тбилиси 9 августа и первую тренировку проведет в тот же вечер на стадионе Михаила Месхи. Тренировка будет открытой для СМИ и закрытой для болельщиков.

    Что касается "Севильи", клуб в тот же день проведет тренировку на базе тбилисского "Динамо". Подобно "Барселоне", тренировка для болельщиков будет закрытой, для СМИ - открыта.

    10 августа оба клуба проведут тренировку на "Динамо-Арене".

    Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа на "Динамо-Арене". Игра начнется в 22:45 по тбилисскому времени.

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