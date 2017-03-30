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    "Барселона" и ПСЖ сыграют в полуфинале женской Лиги чемпионов

    Полуфиналы пройдут 22 и 23 апреля, ответные игры - 29 и 30 апреля

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен" встретятся в полуфинале женской Лиги чемпионов.

    Как передает Report, "Барселона" в четвертьфинале обыграла шведский "Русенгорд" (2:0, 1:0), а ПСЖ победил немецкую "Баварию" (0:1, 4:0).

    В другом полуфинале встретятся французский "Лион" и победитель противостояния между английским "Манчестер Сити" и датской "Фортуной", первый матч между которыми завершился победой англичанок со счетом 1:0.

    Полуфиналы пройдут 22 и 23 апреля, ответные игры - 29 и 30 апреля, финальный матч состоится 1 июня на стадионе "Кардифф" в Уэльсе.

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