"Барселона" хочет прибрести Мохамеда Салаха

Испанская "Барселона" в приватном формате начала работу над трансфером футболиста английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Испанская "Барселона" в приватном формате начала работу над трансфером футболиста английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, в услугах Салаха заинтересованы лично новый новый главный тренер "сине-гранатовых" Хави и президент клуба Жоан Лапорта. Отмечается, что руководство "Барселоны" предпочитает не афишировать свои планы, начав "закулисную" работу над трансфером.

Соглашение 29-летнего форварда с "красными" истекает в конце июня 2023 года. По данным издания, переговоры о продление контракта с египтянином тянутся долгое время без особого прогресса и уже достигли критической точки. Агент Рами Аббас Исса, представляющий интересы Салаха, уже получал звонки со всей Европы по поводу дальнейшего трудоустройства его клиента.

Игрок перешел в "Ливерпуль" из итальянской "Ромы" летом 2017 года за 42 миллиона евро. На прошлой неделе он был признан лучшим футболистом месяца в английской премьер-лиге.