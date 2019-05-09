​“Барселона“ готова летом расстаться с 10 футболистами

“Барселона” готова предстоящим летом расстаться с 10 футболистами в попытке перестроить состав.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в этом списке присутствуют Самуэль Юмтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство каталонского клуба разочаровано игрой Коутиньо. В нынешнем сезоне на клубном уровне он сыграл 52 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с “Барселоной“ рассчитан до лета 2023 года.

Также отмечается, что Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, играющие за “Барселону“ на правах аренды, вернутся в “Сассуоло“ и “Валенсию“ соответственно. Джаспер Силлессен, Томас Вермален и Рафинья Алькантара также будут выставлены на продажу, так как не имеют в клубе регулярной игровой практики.